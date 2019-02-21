Trump bunu hiç beklemiyordu: Suriye’de siz yoksanız biz de yokuz

Yaptığı her açıklama olay olan ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı, “Suriye’den çekiliyoruz” açıklaması sonrasında bölgede belirsizlik hakim… ABD’nin aylardır çekilme sürecinin devam ettiğine dair açıklamalarına rağmen, Trump’ın bu hafta müttefiklerinden hiç beklemediği bir yanıt aldığı ortaya çıktı. Trump’ın çekilme sonrasında Avrupa’daki müttefiklere, “Yerimizi siz doldurun, bölgede varlığınızı sürdürün” dediğini yazan Washington Post buna rağmen Avrupa’dan hiç beklemediği bir olumsuz geri dönüşle karşı karşıya kaldı.

İsmini açıklamayan üst düzey bir yetkili, ağız birliği yaparak oy birliğiyle ABD’ye,”Eğer sen çekilirsen biz de kalmayız” dediğini açıkladı. Şu an bölgede ABD haricinde Fransa ve İngiltere’nin askeri varlığı bulunurken bu iki ülke de terör örgütü PKK’nın uzantısı YPG/PYD’nin omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne lojistik ve askeri destek veriyordu. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Trump’ın fikrine sıcak bakmadıklarını geçen hafta açıklamış ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt da, “İngiliz ordusunun Amerikalıların yerine geçme gibi bir planı yok” demişti.

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Washington Post’a konuşan yetkililer, bu yanıtların ardından Trump’ın bölgede bazı ABD askerlerini bırakılabileceğini iddia etti. Trump’ın Fransa ve İngiltere’yle birlikte Almanya’ya da çağrıda bulunarak bölgede bir gözlem gücü bırakmasını ve güvenli bir bölge oluşturulmasını istemiş ve bunun sebebi olarak da ABD’nin desteklediği terör örgütünü korumak gösterildi. Bugün Savunma Bakanı Hulusi Akar ve heyetinin Washington’da temaslarda bulunacağı ve Suriye konusunu konuşacağı açıklandı.