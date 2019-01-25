Trump duvarda ısrarcı: Para peşin, kırmızı meşin

ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesinin Meksika sınırında inşa etmek istediği duvar için ısrar etmesinden bu yana 34 gün geçti… Federal hükumetin 34 gündür kepenk kapadığı ABD’de dün gerçekleşen iki tasarı yeterli oy alınamadı.

Cumhuriyetlerin çoğunlukta olduğu Senato’da, kapalı federal kurumları yeniden açmaya yönelik iki tasarının da dün yeterli oyu alamaması üzerine, iki partinin temsilcileri sınır güvenliğine ilişkin görüşmeler için zaman kazanmak amacıyla üç haftalık geçici bir finansman tasarısının Senato’dan hızla geçmesi için çağrı yaptılar.

Ancak Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, böyle bir önlemin ancak “duvar için büyük miktarda peşin ödeme yapılırsa” işe yarayacağını söyledi. Senato Demokrat lideri Chuck Schumer’in sözcüsünün verdiği bilgiye göre ise, Senato’daki Demokratlar Cumhuriyetçilere “duvarın finansmanını desteklemeyeceklerini” açıkça belirttiler.

Trump ABD-Meksika sınır duvarı için ek bütçeye 5.7 milyar dolarlık finansman eklenmesinde ısrar ediyor. Bu anlaşmazlıktan dolayı ek finansman onaylanmadığı için federal hükûmetin bazı faaliyetleri 34 gündür kapalı. Trump Senato’daki oylamanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada “Bir duvar veya bariyerden başka seçeneğimiz yok eğer bunu yapamazsak, çözüm bulamayız” dedi.

SENATO’DA YETERLİ OYA ULAŞAMADI

Trump, Schumer ve Cumhuriyetçi Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'in hükümetin kısmi kapanmasını sona erdirmek için “makul” bir anlaşmaya varmaları halinde “destekleyeceğini” söyledi. McConnell dün görüşmelerin sürdüğünü söyledi. “En azından konuşuyoruz. Daha önce olduğundan daha iyi olduğunu düşünüyorum” dedi.

Temsilciler Meclisi’nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi, Trump’ın sınır duvarında büyük bir ön ödeme talebinin “makul bir anlaşma olmadığını” söyledi. Hükümetin kapalı olması nedeniyle 800,000 federal çalışan maaş alamıyor ve bu durumun kamu hizmetleri ve ekonomiye etkisi tüm ülke genelinde hissediliyor. Trump’ın bu soruna son verilmesi için desteklediği tasarı ile Demokratların kapalı kurumların yeniden açılması için desteklediği diğer tasarı, 100 üyeli Senato’da yeterli oya ulaşamadıkları için reddedildi.