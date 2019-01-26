Trump duvarın yapımında ısrarıcı! ‘Uzlaşma olmazsa…’

Trump, Twitter’dan, hükümetin kapanmasına neden olan sınır güvenliği konusundaki anlaşmazlığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD-Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar konusunda Demokratlarla anlaşamamasına rağmen, hükümetin 3 haftalığına açılması talimatı veren Trump, “21 gün çok hızlı geçecek. Anlaşma kolay olmayacak ama Demokratlarla pazarlık en kısa sürede başlamalı. O duvarı yapacağız” diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, geçen aylarda Latin Amerika'dan gelen iki göçmen konvoyunu geri gönderdiklerini ancak 8 bin kişilik yeni bir konvoyun ABD’ye gelmek için hazırlık yaptığını belirterek, “Güçlü bir duvarımız olsaydı, bu uzun ve tehlikeli yolculuğa girişmezlerdi. Duvarı kur ve suç düşsün” ifadelerini kullandı.

ABD Sınır Güvenlik Birimi şefi Mark Morgan’ın duvar konusunda Beyaz Saray’ı destekleyen açıklamalarına da atıfta bulunan Trump, sınır güvenliğini sağmak için duvarın şart olduğunu, aksi taktirde hükümetin tekrar kapanacağını vurguladı.

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“UZLAŞMA OLMAZSA…”

Trump, dün, Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarına bir açıklama yapmış, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin geçici olarak 3 haftalığına açılması konusunda Kongre liderleriyle uzlaştığını ve bu süre içinde sınıra duvar inşa edilmesi konusundaki müzakerelerin süreceğini açıklamıştı.

Anlaşmada Meksika sınırına duvar için kendisinin istediği 5,7 milyar dolarlık bütçenin şimdilik yer almadığını bildiren Trump, “Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa, 15 Şubat’ta hükümet yeniden kapanır ya da ben Anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri (Acil durum ilan etme) kullanırım” değerlendirmesinde bulunmuştu. AA