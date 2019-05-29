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Trump-Erdoğan görüşmesi sonrası ABD’den S-400 tehdidi!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alımını tamamlaması durumunda, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımla Karşı Koyma Yasası (CAATSA) yasasının öngördüğü yaptırımlara maruz kalabileceğini belirtti.

23:43 -
Haberler Dünya
Trump-Erdoğan görüşmesi sonrası ABD’den S-400 tehdidi!

Ortagus, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye'yle işbirliği yapmak istiyoruz ama duruşumuz değişmedi. Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa oldukça gerçek ve olumsuz sonuçlara katlanır. Bunlar, F-35 alımının ve Türk sanayisinin bu programa katılımının durması ve CAATSA yasası kapsamında yaptırımların uygulanması” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası S-400’lerle ilgili ortak çalışma grubu kurulması teklif edilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran’a yetişmeyebileceği açıklaması yapmıştı.

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Son güncelleme: android-time 23:44 29.05.2019
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