Trump-Erdoğan görüşmesi sonrası ABD’den S-400 tehdidi!

Ortagus, bugünkü basın toplantısında, “Türkiye'yle işbirliği yapmak istiyoruz ama duruşumuz değişmedi. Türkiye, S-400 alımını tamamlarsa oldukça gerçek ve olumsuz sonuçlara katlanır. Bunlar, F-35 alımının ve Türk sanayisinin bu programa katılımının durması ve CAATSA yasası kapsamında yaptırımların uygulanması” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrası S-400’lerle ilgili ortak çalışma grubu kurulması teklif edilmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400’lerle ilgili, anlaşmanın imzalandığını ve alımların bittiğini, ülkeye gelişinin Haziran’a yetişmeyebileceği açıklaması yapmıştı.