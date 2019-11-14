Trump-Erdoğan görüşmesinde kritik detay… Asıl mesaj Beyaz Saray bildirisinde gizli!

ABD'nin Türk-Amerikan ilişkilerinde yaşanan sorunların aşılması için S-400 şartını ortaya koyduğu, görüşme sonrası Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklama ile ortaya çıktı.

Beyaz Saray açıklamasında aynen şu ifade kullanıldı:

“Diğer alanlarda ilerleme sağlanabilmesi için, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerine ilişkin konu çözülmeli, savunma ortaklığımız güçlendirilmelidir.”

SURİYE KONUSU BEYAZ SARAY BİLDİRİSİNDE HİÇ YOK

Beyaz Saray tarafından görüşmeye ilişkin açıklanan bildiride, Suriye konusuna hiç girilmemesi de dikkat çekti.

Beyaz Saray'ın ne Suriye'den, ne de Türkiye'nin terör örgütü olarak kabul edilmesini istediği PYD-YPG ile ABD arasındaki ilişkiye hiç değinmemesi, “Suriye konusundaki Ankara-Washington’ın görüş ayrılıkları ve gerginlikler aşılamadı” yorumları yapılmasına neden oldu.

Nitekim ABD Başkanı Donald Trump da, PYD-YPG ile Amerika'nın arasındaki ortaklık ilişkisine hiç girmemeyi tercih etti.

‘TÜRKİYE KRİTİK ÖNEMDE’

ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmeler sırasında da söylediği “Amerikan ve Türk halkları çok, çok uzun yıllardır dost ve müttefik” sözüyle başlayan Beyaz Saray açıklamasında, “ABD Başkanı Trump, Amerika'nın Türkiye'yle önemli ilişkisini geliştirmek için çalışıyor” denildi.

Bildiride, ABD-Türkiye ilişkilerinin yaşadığı sorunları çözmek için doğrudan görüşme ve diplomasiye başvurmanın önemi vurgulanarak, “Türkiye ile işbirliği bölgede ve daha geniş alanda ABD çıkarlarını korumak için kritik öneme sahip” ifadesi kullanıldı.

‘KRİTİK NATO MÜTTEFİKİ’

Bildiride, Türkiye'nin ‘kritik bir NATO müttefiki’ olduğu da kaydedilerek, iki ülkenin NATO şemsiyesi altında dünyanın dört bir tarafında işbirliği yaptıkları vurgulandı. Bildiride, “Türkiye, IŞİD halifeliğini ortadan kaldırmak için yapılan savaşta kritik bir ortak. IŞİD'in bir daha hiçbir zaman ortaya çıkmasına izin verilmemesi için Türkiye'nin de mücadeleye dahil olması gerekli” denildi.

MİLYARLARCA DOLARLIK ASKERİ SATIŞ

Bildiride, milyarlarca dolarlık askeri alım yapan Türkiye'nin, ABD'nin askeri malzeme satışları için de “önemli partner” olduğu vurgulanarak, şöyle denildi:

“Türkiye sadece Amerikan askeri malzemelerini satın almıyor. Aynı zamanda ABD ve NATO savunma programları için kritik olan onlarca parçanın üretimini sağlıyor” denildi.

‘TRUMP TİCARETİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR’

Bildiride, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye ile ticareti artırmak için çalıştığı da vurgulanarak, “Türkiye, ABD'nin ticari ortağı olarak çok büyük potansiyele sahip. Bu potansiyel çerçevesinde, ülkelerimiz yıllık 100 milyar dolarlık ticaret hacmini tutturmak için birlikte çalışacaklar. Türkiye Amerikan yatırımı için de önemli ve büyüyen bir alan. Türkiye'deki Amerikan yatırımının toplamı önceki yıllara göre yüzde 9 büyüyerek, 2018'de 4.7 milyar dolara ulaştı. Türkiye aynı zamanda 2018 yılında ABD'deki 2.4 milyar dolarlık yatırım ile önemli bir yatırım kaynağı,”