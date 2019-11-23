Trump eski büyükelçiyi bombalama devam ediyor: Resmimi bile istemedi

ABD Başkanı Donald Trump dün Fox and Friends adlı programa telefon bağlantısıyla katılarak sunucuların sorularını yanıtladı. ABD Başkanı, Yovanovitch'in Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'ne resmini asmak istemediğini iddia etti.

Trump, “Herkesin mükemmel olduğunu söylediği bu büyükelçi benim resmimi elçiliğe asmadı. Büyükelçilikten o sorumlu. 1.5-2 yılını aldı” dedi.

Voice of America’nın aktardığına göre Trump ABD'li diplomat için “Benim hakkımda kötü şeyler söyledi. Beni savunmuyordu. Benim de büyükelçiyi değiştirme hakkım var. ABD Başkanı'nın büyükelçiliğe resminin asılması standart uygulamadır. Bu kadın da melek değildi” ifadelerini kullandı.

‘HER YER KÖTÜYE GİTTİ’

30 yılı aşkın bir süre diplomat olarak görev yapan Marie Yovanovitch geçen hafta ifade verdiği Kongre oturumunda Başkan Trump'a karşı sadakatsiz olduğu iddiasının doğru olmadığını söylemiş, diplomat olarak hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat başkanların döneminde görev yaptığının altını çizmişti.

Trump ise Twitter mesajında, “Marie Yovanovitch'in gittiği her yer kötüye gitti. Somali'de göreve başladı, ülke nasıl oldu? Ukrayna'ya gitti ve Ukrayna Devlet Başkanı benimle yaptığı telefon görüşmesinde onun hakkında olumlu konuşmadı. Büyükelçileri atamak Başkan'ın mutlak görevidir” demişti.