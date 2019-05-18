Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump hiç böyle görülmedi! Senegalli sanatçıdan sıra dışı çalışma

Tanınmış kişilerin tablolarını özdeşleştirdiği nesnelerle çizen Boubou Niang, ABD Başkanı Donald Trump'ın tablosunda fırça yerine klozet kullandı.

15:21 -
Haberler Dünya
Trump hiç böyle görülmedi! Senegalli sanatçıdan sıra dışı çalışma

Daha önce boks eldivenleriyle Floyd Myweather, dumbell ile Dwayne Johnson ve basketbol topuyla ABD’li basketbolcu LeBron James’in tablolarını yapan Niang, son olarak klozetle çizdiği Trump tablosunu sosyal medyada paylaştı.

Boubou Design adlı sanat galerisinin sahibi Niang’ın klozetle Trump’ı kısa sürede tersten resmettiği paylaşım yüz binlerce beğeni aldı.

Takipçileri genç sanatçının paylaştığı videoların altına “Diyecek bir şey yok, tek kelimeyle harika”, “İstenmeyen adam Trump”, “Herkesi layığını bulur” yorumlarını ekleyerek ünlü televizyon programcılarını etiketledi.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more