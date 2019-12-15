Trump için geri sayım başladı!

ABD’de gözler, Donald Trump'la ilgili yürütülen azil sürecine çevrildi. Temsilciler Meclisi'nde Trump'la ilgili azil oylaması Çarşamba günü planlanıyor. Amerikaninsesi’nde yer alan habere göre Trump'la ilgili azil kararının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Trump, büyük bir sürpriz olmazsa Amerikan tarihinde azledilen üçüncü Başkan olacak.

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KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde Demokratlar'ın Cumhuriyetçiler karşısında 36 üyelik üstünlüğü bulunuyor. Bu çerçevede Trump'ın azledilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak kırmızı eyalet olarak nitelenen bazı Cumhuriyetçi bölgelerden seçilen Demokrat Kongre üyelerinden bazılarının azil yönünde karar vermeyebileceği kaydediliyor. Ancak bunların sayısının oldukça az olduğu ve sonucu etkilemeyeceği yorumları yapılıyor.

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ABD TARİHİNDE ÜÇÜNCÜ OLACAK

Trump büyük bir sürpriz olmaz ve azledilirse Amerikan tarihinde azledilen üçüncü Başkan olacak. Daha önce eski başkanlar Andrew Johnson ve Bill Clinton azledilmiş, Senato'daki yargılama sonunda ise iki isim için de görevden alınmama yönünde karar çıkmıştı. Eski Başkan Richard Nixon ise hakkındaki azil soruşturması sonunda azil oylaması yapılmadan istifa etmişti.

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15 GÜN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Son azil sürecinde de büyük bir sürpriz olmazsa Trump Senato'da yargılanacak. Senato mahkeme konumuna geçecek, senatörler de jüri üyeleri olacaklar. Bu yargılamanın Ocak 2020'de gerçekleşmesi ve Amerikan basınına yansıdığı kadarıyla da 15 gün sürmesi planlanıyor. Senato'da ise Temsilciler Meclisi'nin tersine Cumhuriyetçi senatörlerin üstünlüğü var. Senato'da 45 Demokrat, 2 bağımsız ve 53 Cumhuriyetçi senatör bulunuyor.

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Başkan Trump'ın görevden alınması için ise 67 senatörün oyuna ihtiyaç var. Cumhuriyetçi senatörlerin Trump'a verdikleri destek hesaba katıldığında bu rakama ulaşılması oldukça zor gibi görünüyor.