Trump ile Abdülmehdi Irak’taki son durumu görüştü!

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, Irak’taki Amerikan personelinin ve tesislerinin korunması gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Abdülmehdi’nin Irak’taki son durumla ilgili telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, “İki lider bölgesel güvenlik konularını ele aldılar ve Başkan Trump Irak’taki ABD personelinin ve tesislerinin korunması gerektiğinin altını çizdi.” ifadesine yer verildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Abdülmehdi ile görüşerek İran kaynaklı herhangi bir tehdide karşı ülkedeki Amerikan vatandaşlarının güvenliğini sağlama noktasında kararlı olduklarını belirtmişti.

NE OLMUŞTU?

Bağdat’ta hükümet binalarının bulunduğunu Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan Haşdi Şabi taraftarları, ABD yönetiminin önceki gün Hizbullah Tugayları’na düzenlediği saldırıyı protesto etmişti.

Irak Hizbullahı ve Haşdi Şabi bayraklarıyla elçilik binasına girmeye çalışan yüzlerce kişi, ABD karşıtı sloganlar atmıştı. AA