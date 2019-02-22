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Trump imzayı attı… ABD’nin 6. gücü yolda!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Silahlı Kuvvetleri'nin 6. Kolu olacak ‘Uzay Gücü’nün kurulmasına yönelik çalışmaların başlaması için gerekli kararnameyi imzaladı. Kongreden onay çıkarsa 'Uzay Gücü' resmen kurulmuş olacak.

11:15 -
Haberler Dünya
Trump imzayı attı… ABD’nin 6. gücü yolda!

Trump, konuya ilişkin Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, bu kararname içinde Hava Kuvvetleri içinde kurulacak olan ABD Uzay Gücü'nün organize olma, eğitim yapma ve uzay kuvvetleri ordusunu donatma yetkisi olacağından bahsetti.

Trump, uzay ordusu kuracağına dair ilk sinyali geçen yılın Temmuz ayında vermişti.

Ayrıca Trump, ‘Uzay Gücü'nün kurulma amacının uzayda ABD'nin çıkarlarını koruma olduğunu belirterek, “Amerika dünyanın en güçlü ordusuna sahip, fakat liderliğimizi korumak için uzayda yabancı düşmanlardan gelen tehditleri de göz önünde bulundurmalıyız” ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu planının hayata geçmesi için kongreden onay olması gerekiyor.

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Son güncelleme: android-time 11:28 22.02.2019
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