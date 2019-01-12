Trump rekoru kırdı! ABD tarihinde böylesi görülmedi

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar projesinden geri atmıyor. Demokratların duvar bütçesine karşı çıkması nedeniyle Federal Hükümet günlerdir kapalı. Bugün itibariyle 22. güne girilirken, bu ABD tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti. Önceki rekor 1995'te Bill Clinton döneminde 21 günlük kapanmaya aitti.

ABD'de bakanlıklar ve federal daireler Kongre'nin onayından geçen bütçe tasarılarıyla finanse ediliyor. Kongre'den geçen harcama yasa tasarıları birer yıllık olduğundan süresi dolmadan yenilenmesi gerekiyor. Ancak Kongre'deki iki parti ve Başkan arasında özellikle bütçeyle alakalı aşılamayan anlaşmazlıklar olduğunda, bu durum harcama tasarılarının yenilenmesini engelleyebiliyor.

Birçok durumda iki partiden birinin ya da başkanın, belirli konulardaki, özellikle de o dönemin öne çıkan siyasi gündemindeki görüşlerini karşı tarafa empoze etmede harcama tasarılarını kullanması, tasarıya kendi istediği düzenlemeyi ekletme ısrarı, çıkmazı doğuran ana neden oluyor. Ara ara yaşanan kilitlenmelerin önemli bir nedeni de Amerikan sisteminde bütçelerin uzun vadeli hazırlanmaması.

Tasarı geçmeyince de Kongre'den fonlanma süresi dolan bakanlıklar ve federal dairelere para akışı duruyor. Bu yerlerdeki federal çalışanlar ya ücretsiz zorunlu izne ayrılmak durumunda kalıyor ya da para almadan çalışmaya zorlanıyor.

Bill Clinton döneminde 1995’te 21 gün kapalı kalan hükümet, Trump döneminde bugün itibariyle 22. güne ulaşarak rekor kırdı. 22 Aralık 2018'de Kongre'nin bir harcama tasarısı üzerinde anlaşamaması nedeniyle hükümet kısmen kapandı.

Anlaşmazlığın nedeni, Başkan Trump'ın kampanya döneminden bu yana sözünü verdiği ABD-Meksika sınırına duvar inşası konusunda ısrarı ve Demokratlar'ın buna karşı çıkması. Trump, duvar için Kongre'den 5.7 milyar dolarlık bütçe talep ediyor ancak Demokratlar bu miktara hiçbir şekilde onay vermeye yanaşmıyor. Şu anda tam bir çıkmaz yaşanırken, iki taraf da geri adım atma sinyali vermiyor.