Trump: Tipim değil, cinsel tacizde bulunmadım

Beyaz Saray’da The Hill gazetesine özel bir mülakat veren Trump, “Hiç böyle bir şey olmadı, tamam mı?” diye konuştu.

Cuma günü New York dergisine verdiği röportajda Trump’ın 1990’lı yılların ortasında bir alışveriş merkezinde kendisine tecavüz etmeye çalıştığını iddia eden Carroll, daha sonra CNN’e verdiği röportajda Trump’ı polise şikayet etmeyi düşündüğünü söyledi.

Carroll, 1990’ların ortasında New York’ta Manhattan’daki bir alışveriş merkezinde Trump’la karşılaştıklarını, Trump’ın başka bir kadına iç çamaşırı alırken kendisinden tavsiye istediğini ve şakacı bir üslupla kendisi için modellik yapmasını teklif ettiğini öne sürüyor.

Trump’ın soyunma kabinlerinde üzerine saldırdığını, kendisini duvara dayayıp cinsel saldırıda bulunmaya kalkıştığını ve “büyük bir mücadele” ile onu durdurabildiğini belirtiyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre; ABD Başkanı ise Carroll’ı yeni çıkacak kitabının reklamını yapmak için asılsız iddialar ortaya atmakla suçluyor.

İstanbul Seçim Sonuçları ->