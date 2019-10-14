Trump, Türkiye’ye yaptırım uygulayacağını açıkladı!

Trump, açıklamada “Yakında Türkiye hükümetinin mevcut ve eski yetkilileriyle Türkiye’nin kuzeydoğu Suriye’deki istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerine destek veren kişilere dair bir başkanlık kararnamesi imzalayacağım” ifadesini kullandı.

KONGRE'NİN ADIMINA KARŞI ÖN MÜ ALIYOR ?

“Yakında” demesine rağmen, yaptırım kararnamesini tam olarak ne zaman imzalayacağını açıklamayan Trump'ın bu tavrı, Türkiye'ye yaptırım için harekete geçen ABD Kongresi'nin baskısını dindirme manevrası olarak yorumlandı. ABD'de Temsilçiler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı New York Demokrat vekili Engel ile aynı komitedeki Cumhuriyetçi grubun başkanı Teksas vekili Michael McCaul, ortak imzayla Kongre'ye çok ağır yaptırımlar isteyen bir kanun tasarısı sunmuşlardı. Engel ve McCaul'un kanun tasarısında, Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırımları “zamana yaymasını engelleyen” maddeler de yer alıyordu.

Trump da bir açıklama yaparak, Kongre'nin atacağı adımın önünü alarak, kararname ile kendi istediği yaptırımları, kendi istediği zamanda koymanın yolunu açmış oldu.

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AÇIKLAMADA HANGİ YAPTIRIMLAR OLACAĞI DA YER ALDI

Trump'ın paylaştığı açıklamada, Türkiye'ye karşı hangi yaptırımların yer alacağına da yer verildi. Bunlar şöyle sıralandı;

-Çelik için gümrük vergisi Mayıs ayından önceki gibi yüzde 50’ye çıkarılacak.

-ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye ile yürüttüğü 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması müzakerelerini derhal durduruacak.

-ciddi insan hakları ihlalleri yapan, ateşkesleri engelleyen, yerinden edilen insanların evine dönmesine izin vermeyen, mültecileri zorla evine gönderen veya Suriye’de huzur, güvenlik ve istikrarı tehdit eden herkese çok güçlü ek yaptırımlar getirilecek.

BARIŞ PINARI OPERASYONU İÇİN “İŞGAL” DEDİ, “SAVAŞ SUÇUNA ZEMİN HAZIRLIYOR” İFADESİNİ KULLANDI

Trump açıklamasında, ABD'nin IŞİD terör örgütünü “yüzde 100 yendiğini” de söyleyerek, şimdi ve gelecekte tutuklu IŞİD teröristlerinin sorumluluğunun Türkiye'de olduğunu ifade etti. Trump, şöyle dedi;

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çok net ilettim: Türkiye’nin harekatı insani krize ve olası savaş suçlarına zemin hazırlıyor. Türkiye etnik ve dini azınlıklar dahil olmak üzere, sivillerin güvenliğini güvence altına almalı. Şu an ve belki gelecekte de bölgedeki IŞİD teröristlerinin devam eden tutukluluklarından sorumlu olmalı. Ne yazık ki Türkiye işgalinin insani etkilerini azaltıyormuş gibi görünmüyor.”

Suriye'de sadece Al Tanf üssünde Amerikan askeri kalacağını, bunun da az sayıda olacağını vurgulayan Trump, “”Daha önce de söylediğim gibi, Suriye’nin kuzeydoğusunda kalan tüm ABD askerlerini çekiyorum. ABD IŞİD’in fiziki halifeliğini yenilgiye uğrattı. Suriye’den ayrılacak olan ABD askerleri durumu takip etmek üzere ve 2014’te yaşananların ve göz ardı edilen IŞİD tehdidinin Irak ve Suriye’yi kırıp geçirdiği dönemin tekrarlanmaması için bölgede yeniden konuşlandırılacak. Az sayıda ABD askeri, IŞİD’in kalıntılarını dağıtmaya devam etmek üzere, güney Suriye’deki At Tanf üssünde kalacak.”

YİNE AYNI TEHDİT: “TÜRK EKONOMİSİNİ YIKARIM….”

Trump, daha önce twitlerinde gündeme getirdiği tehdidi, bu kez açıklamasında da yineleyerek, “Türk ekonomisini yıkabileceğini” öne sürdü. ABD Başkanı, “”ABD, Suriye’deki korkunç eylemleri kolaylaştıran ve finanse edenlere yönelik olarak ekonomik yaptırımları agresif bir şekilde kullanmaya devam edecek. Türk liderler bu tehlikeli ve yıkıcı yola devam ederse, Türkiye’nin ekonomisini hızlıca yok etmeye tamamen hazırım” ifadesini kullandı.