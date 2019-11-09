Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump, Ukrayna görüşmesinin ikinci kısmını yayımlayacak

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın muhtemelen Salı günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile ikinci bir çağrının transkriptini yayınlayacağını açıkladı.

22:17 -
Haberler Dünya
Trump, Ukrayna görüşmesinin ikinci kısmını yayımlayacak

Başkan Trump, Alabama ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Trump, “Çok önemli olan başka bir transkriptimiz var çünkü Ukrayna Devlet Başkanı ile iki görüşmem vardı. İkinci metin muhtemelen Salı günü yayınlanacak” dedi.

İLGİLİ HABERTrump NATO Genel Sekreteri ile görüşecek!Trump NATO Genel Sekreteri ile görüşecek!

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile 25 Temmuz'da telefon görüşmesi gerçekleştirmiş ve 2020 seçimlerinde muhtemel rakibi Joe Biden'ın soruşturulması için Zelenski'den yardım istemişti. Görüşmenin transkripti yayınlandıktan sonra ABD Kongresi'nde Trump'a yönelik azil soruşturması başlatılmıştı. DHA

ABD beyaz Beyaz Saray Donald Trump NATO Perşembe salı Ukrayna
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more