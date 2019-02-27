Trump ve Kim o gazetecileri yasaklı listesine aldı

Singapur’da geçen yıl haziran ayında düzenlenen ilk zirvenin ardından ikinci zirve için bir araya gelen iki lider, akşam yemeği öncesi el sıkışarak ve gülümseyerek basına poz verdi. Burada söz alan Reuters, Associated Press ve Bloomberg için çalışan gazeteciler Başkan Trump’a sorular yöneltti.

Gazeteciler Başkan Trump’a eski avukatı Michael Cohen’in verdiği ifadeleri, zirveden beklentileri ve Kuzey Kore’den isteklerinden geri adım atıp atmadığı ile nükleer silahların kaldırılması konularındaki görüşlerini sordu. Başkan Trump bu sorulara cevap verdi ancak gazeteciler toplantının yapıldığı yerden çıkarıldı. Gazeteciler daha sonra toplantıya dönerek konuşmaları dinledi.

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Daha sonra bu üç kurum için çalışan gazetecilerin Trump ve Kim’in yemekli toplantısı için yapılan programın dışına çıkarıldığı duyuruldu. Euronews’de yer alan habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı yazılı açıklamada “Toplantının hassas doğası gereği akşam yemeğine akredite gazeteci grubunu küçülttük, fakat fotoğrafçı, televizyon, radyo ve yazılı basının yeterince temsil edilmesini sağladık” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Reuters ve Associated Press, uygulamayı eleştirdi.