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Trump yine bombayı patlattı: Hani benim diktatörüm?

Ardı ardına yaptığı sıra dışı açıklamalarla sık sık dünya gündemine oturan ABD Başkanı Donald Trump, yine bombayı patlattı. Trump'ın Fransa'daki G7 zirvesinde görüşme yapacağı Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi beklediği sırada, "Nerede benim favori diktatörüm" dediği iddia edildi.

08:12 -
Haberler Dünya
Trump yine bombayı patlattı: Hani benim diktatörüm?

The Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre, Fransa’da düzenlenen G7 zirvesinde gerçekleşen ikili görüşme öncesi ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi’yi beklerken herkesin duyabileceği bir sesle “Nerede benim favori diktatörüm?” dedi.

Olaya tanık olan bir kişinin iddiasına göre, Mısırlı yetkililerin de duyduğu bu ifadeler sessizlikle karşılandı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Trump’ın ‘sorusunu’ duyup duymadığı ise anlaşılamadı. Beyaz Saray, konuya ilişkin açıklama yapmazken, Mısırlı yetkililere ise ulaşılamadı.

İki lider, Fransa'da düzenlenen 45'inci G7 Zirvesi kapsamında bir araya gelmişti. Trump, görüşmede Mısır'la çok büyük bir ticaret anlaşması planladığını açıklamıştı.

ABD beyaz Beyaz Saray Cumhurbaşkanı Donald Trump Dünya Fransa Mısır
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