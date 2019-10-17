Trump yine öyle şeyler söyledi ki… Tercüman bile ne yapacağını şaşırdı!

Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamak ve terör örgütleri PKK/PYD/YPG ve IŞİD’i bölgeden uzaklaştırmak için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’yla ilgili çelişkili ifadeler kullanan ve bu nedenle kendi ülkesinde de sıkça eleştirilen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez yeni bir gafla gündemde.

Beyaz Saray’da İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’yı ağırlayan Trump, ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Burada da açıklamalarda bulunan Trump, İtalya liderine hitap etme şekliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Mattarella’nın adını, İtalya’nın meşhur peyniri ‘mozzarella’ ile karıştıran Trump, sık sık ‘Başkan Mozzarella’ dedi.

İtalya ve ABD arasındaki iş birliğinin binlerce yıl öncesine dayandığını iddia ederek ölçüyü iyice kaçıran Başkan Trump, “İtalya ve ABD arasındaki kültürel ve politik bağlar binlerce yıl öncesine, Antik Roma’ya dayanıyor” ifadelerini kullandı.

Trump bu sözleri sarf ederken, dikkatli sosyal medya kullanıcıları bir detayı daha gözden kaçırmadı. Trump’ın sözlerini İtalyancaya çeviren tercüman, ABD Başkanının cümlelerini not alırken adeta dehşete düştü. Tercümanın şoka uğramış yüz ifadesi sosyal medyada paylaşılırken, ‘Zavallı kadın ben bunları nasıl çevireceğim diye düşünüyor?’ yorumlarına neden oldu.