Trump yine selefini topa tuttu

ABD Başkanı Trump, Pakistan Başbaşkanı Imran Khan ile Pazartesi New York'ta gerçekleştirdiği görüşmede, yine selefi Barack Obama’yı topa tuttu… Trump, Obama’nın Nobel Barış Ödülü almasını alaya alarak herkesi şaşırtan açıklamalarda bulundu.

Nobel Barış Ödülü’nün adil bir şekilde verilmesi durumunda kendisinin de Nobel Barış Ödülü alabileceğini söyleyen Trump, “Trump konuşmasında “Obama neden Nobel Barış Ödülü aldığını anlayamamıştı. Bu ona katıldığım tek konu” ifadelerini kullandı.

NOBEL KOMİTESİ BİLE İKİYE BÖLÜNMÜŞTÜ

Barack Obama, Nobel Barış Ödülünü 2009 yılında başkan olduktan kısa bir süre sonra “ uluslararası siyaseti güçlendirme ve insanlarla işbirliği yapma adına olağanüstü çabası” nedeniyle almıştı. Ödül açıklandığında bir yıldır görevde olan Obama, ödülü kazanmak için yeterince şey başarmadığı için eleştirilmişti.

Nobel Barış Ödülü Eski Kurul Direktörü Geir Lundestaf, 2015 yılında yayınlanan anı yazısında yeni seçilmiş bir başkana ödül vermek bekledikleri etkiyi yaratmadığını itiraf etmişti. Lundestaf ayrıca, “Obama'yı destekleyenler bile ödülün bir hata olduğuna inandı” İfadelerine yer vermişti.