Son dakika… Trump yine Twitter’dan bombaladı: Oyun oynamayı kesin!

ABD'de rekor süredir kapalı olan hükümetle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Donald Trump, Twitter'dan sert ifadeler kullandı.

Meksika sınırına duvar projesi için ısrarını sürdüren ABD Başkanı Donald Trump, bir klasik olarak yine sosyal medyadan açıklamalarda bulundu.

Rekor bir süreyle 25 gündür kapalı olan hükümetle ilgili mesajlar paylaşan Trump, “Honduras’tan güney sınırımıza doğru yeni ve büyük bir konvoy harekete geçti. Nancy ve Chuck’a söyleyin, bölgede uçan drone’lar onları durdurmayacak. Sadece bir duvar durdurabilir. Bir duvar ya da çelik bariyer ülkemizi güvende tutabilir. Politik oyunlar oynamayı bırakın kapanmayı bitirin!” ifadelerini kullandı.

Kısa süre sonra ikinci bir mesaj paylaşan Trump, “Anketler gösteriyor ki, insanlar sınırdaki insanlık krizini ve suçu anlamaya başladı. Rakamlar hızla yükseliyor, yüzde 50’nin üzerinde. Demokratlar yakında ‘Suç partisi’ olarak bilinecekler. Sınır güvenliğini istememeleri saçmalık!” dedi.