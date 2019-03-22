Son dakika… Trump’a bir şok da AB’den geldi

İsrail’in başkenti olarak Kudüs’ü tanıma kararı sonrasında Orta Doğu’da ciddi bir kriz yaratan ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün İsrail’in Golan Tepeleri’ndeki egemenliğini tanıyacaklarını açıklaması yeni bir krizi de beraberinde getirdi. Dünya genelinde birçok ülke ve kuruluş Trump’a ve ABD’ye tepki gösterdi.

Açıklamayı “sorumsuzca” olarak niteyelen Suriye yönetimi, Trump’ı kınadı. Şam yönetimi “ABD’nin Golan Tepeleri ile ilgili tutumu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını arsızca ihlal etmektir” açıklamasında bulundu. Açıklamada, “Golan Tepeleri ABD Başkanının sözlerini ne olursa olsun Arap ve Suriye toprağıdır” denildi. Türkiye’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’nin Golan’da İsrail egemenliğini tanıma girişiminin bölgeyi yeni bir krizin, gerilimin eşiğine getirdiğini söyledi. Erdoğan, “Golan Tepeleri’nin işgalinin meşrulaştırılmasına asla izin vermeyiz, veremeyiz. Bu hassas süreçte doğrudan bizi ilgilendiren hususlarda daha aktif olmamız gerekiyor” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Golan Tepeleri’nin statüsü ile ilgili bir değişikliğin Birleşmiş Milletler kararlarının ihlali olacağını bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımı da konuyla ilgili yapıtğı açıklamada, “Bu yasadışı ve kabul edilemez tanıma (Golan’ın) Suriye’ye ait olduğu gerçeğini değiştirmeyecek” dedi.

AB ve BM de tepki gösterdi

Diğer yandan Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmet Ebu Gayt da, Golan’ın Suriye toprağı olduğunu vurgulayarak ABD’yi böyle bir adımdan uzak durmaya çağırdı. Ebu Gayt yaptığı yazılı açıklamada, Trump’tan kararını gözden geçirmesini istedi. Arap Birliği’nin “işgal edilen toprağıyla ilgili olarak tamamen Suriye’nin haklarının arkasında” olduğunu belirten Ebu Gayt, “ABD’nin Golan’da İsrail egemenliğini tanımasının genel olarak Arap-İsrail sorununa yönelik Amerikan pozisyonu üzerinde ciddi sonuçları olur” ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği, İsrail’in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını ve bu konudaki resmi tutumunda bir değişiklik olmadığını açıkladı. Konu ile ilgili Reuters’in sorularını yanıtlayan AB’nin bir sözcüsü, “AB’nin pozisyonu değişmedi. AB, uluslararası hukuk doğrultusunda Golan Tepeleri de içinde olmak üzere İsrail’in 1967 yılı Haziran ayından bu yana işgal ettiği topraklardaki egemenliğini tanımıyor ve buraların İsrail’in bir parçası olduğunu kabul etmiyor” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, işgal altındaki Filistin topraklarında BM İnsan Hakları Yüksek Komiserli’ğinin (OHCHR) varlığını güçlendiren ve İsrail’i kınayan karar tasarısını kabul etti BM Cenevre Ofisi’nde devam eden İnsan Haklar Konseyi’nin 40’ıncı oturumunun son gününde, Bahreyn, Bolivya, Küba, Pakistan, Senegal, Venezuela, Zimbabve ve Filistin’in, İsrail aleyhinde verdiği tasarı görüşüldü.

Tasarı hakkında yapılan konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi. İsrail aleyhindeki karar tasarısı 15 çekimser, 8 aleyhte, 23 lehte oyla kabul edildi. Avustralya, Avusturya, Brezilya, Bulgaristan, Çekya, Fiji, Macaristan ve Ukrayna tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler olarak dikkati çekti.