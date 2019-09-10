Trump’a güvenmeyen CIA, Kremlin’deki ajanını geri çağırmış!

New York Times gazetesinin haberine göre, 2017’de Trump’ın Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmelerde IŞİD’e karşı operasyonlara dair gizli bilgileri paylaşması sonucu, Kremlin’deki casusun ABD’ye getirilmesi kararı alındı. Söz konusu casusun yıllardır ABD istihbaratı için çalıştığı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile de doğrudan bağlantısının bulunduğu belirtiliyor.

ABD basınında yer alan haberlere göre söz konusu casusun ABD’ye getirildiği, ancak yerinin ve kimliğinin açıklanmadığı aktarılıyor.

Amerikan CNN’in haberinde ise Donald Trump’ın 2017’de Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı gayri resmi görüşmelerin de istihbarat çevrelerini rahatsız ettiği, hassas bilgilerin sızması riskine karşı tedbirlerin gündeme getirildiği ifade ediliyor. CNN’e bilgi veren bir yetkili, “İstihbarat çevreleri Trump’ın Rusya ile gizli bilgileri paylaştığı konusunda endişeliydi. Söz konusu casusun geri getirilmesi konusunda Trump ve birkaç hükümet yetkilisi bilgilendirildi” dedi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda ise iddialar yalanlandı. Beyaz Saray basın sözcüsü Stephanie Grisham, haberler için “Sadece yalan haber değiller, aynı zamanda insanların hayatını da tehlikeye atacak nitelikteler” dedi.