Trump’a yönelik azil soruşturması Adalet Komitesi’ne taşınıyor

Adalet Komitesi Başkanı New York Temsilcisi Demokrat Jerrold Nadler: “Azil soruşturması yeni bir aşamaya geçiyor. Bugün ‘Başkan’ın azledilmesinin anayasal zemini’ konusunda bir oturum tebligatını verdik. Bu oturum gelecek çarşamba 4 Aralık saat 10.00’da. İlk işimiz Başkan Trump’a yönelik azil nedeni olacak yolsuzluklara ilişkin ciddi iddialara yanıt vermek üzere bir

çerçeve oluşturmak olacaktır”

“Temelde Başkan’ın bir tercih yapması gerekir. Bu fırsatı kullanıp azil oturumlarında temsil edilebilir ya da süreçle ilgili şikayet etmeyi bırakacak. Başkanın, diğer başkanların daha önce yaptığı gibi doğrudan veya avukatı ile katılmasını umuyorum” diye konuştu. AA