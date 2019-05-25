Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Trump’ı çileden çıkaracak karar! Duvar finansmanına mahkeme engeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana en büyük isteği olan Meksika sınırına duvar projesi yeni bir engelle karşı karşıya. ABD’de bir mahkeme, duvar projesinin finansmanı ile ilgili çalışmaları geçici tedbir kararı alarak durdurdu.

14:58 -
Haberler Dünya
Trump’ı çileden çıkaracak karar! Duvar finansmanına mahkeme engeli

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın finansmanı ile ilgili çalışmalar, California eyaletindeki bir federal mahkeme tarafından geçici tedbir kararı ile durduruldu.

Kararı açıklayan Hakim Haywood Gilliam, ABD Savunma Bakanlığı bütçesine ait kaynaklarla, Arizona ve Texas eyaletlerindeki, Yuma ve El Paso sınır tesislerinin inşaatı girişimini mahkemece yasakladığını duyurdu.

ACİL DURUM İLAN ETMİŞTİ

Başkan Trump, “Yasa dışı göç ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele” için gerekli olduğunu öne sürerek, ABD-Meksika sınırına boydan boya duvar örülmesini istiyor.

Ancak bu planın hayata geçirilebilmesi için gerekli olan milyarlarca dolarlık bütçe, daha önce ABD Kongresi tarafından engellenmişti. Trump da bunun üzerine, kendine farklı bütçe kalemlerinden maddi kaynak kullanma yetkisi veren ulusal acil durum ilanında bulunmuştu.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more