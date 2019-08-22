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Trump’ı tedirgin eden anket: O isimler zorlayacak

Gelecek yıl yapılacak ABD Başkanlık seçimlerine geri sayım başladı... Cumhuriyetçilerden aday olacağını açıklayan Trump'ın karşısına çıkacak Demokrat adaylar arasında iki isim öne çıktı.

Tayfun HOPALI / ABD
10:16 -
Haberler Dünya
Trump’ı tedirgin eden anket: O isimler zorlayacak

Gelecek yıl yapılacak ABD Başkanlık seçimleri için Demokrat 23 başkan aday adayının arasından iki isim öne çıkmaya başladı. Bu isimler Obama döneminin başkan yardımcısı Joe Biden ve bir önceki başkanlık yarışında eski ABD Dışişleri Bakanı ve First Lady Hillary Clinton'a adaylık yarışında kıl payı kaybeden Bernie Sanders.

Bernie Sanders

Ünlü yayın organı POLITICO'nun gerçekleştirdiği  karşılaştırmalı ankete göre Biden, Trump ile girdiği seçimde %42 oy alırken Trump %35'de kalıyor. Sanders ise Trump ile girdiği seçimde %40 oy alırken Trump yine 35 oy alıyor. Aynı ankette demokratların kadın başkan adayı Elizabeth Warren'da Trump ile başa baş %35 oy aldı.

Son güncelleme: android-time 10:21 22.08.2019
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