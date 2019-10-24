Trump’ın avukatından şok eden savunma: Adam bile vursa yargılanmaz

ABD’nin New York kentinde dün temyiz mahkemesinde Trump’ın sekiz yıl öncesine giden mali kayıtlarının incelenmesi için çıkarılan mahkeme emrine itirazı görüşüldü.

Savcılık, Trump ya da şirketlerinin, yaptığı ‘sus payı ödemeleri’ için eski avukatı Michael Cohen’e para vermesinin yasalara aykırı olup olmadığı konusunda soruşturma yürütüyor. Duruşma sırasında Consovoy, Trump’ın dokunulmazlığının, mahkeme emriyle evrak istenmesi de dahil ceza soruşturmalarını da kapsadığını öne sürdü.

Savcılık yetkilisi Carey Dunne, Trump’ın dokunulmazlığının ‘aşırı mutlak’ olduğunu söyleyerek, “Eyaletlerin görevdeki başkanlar hakkında ceza soruşturması yapabileceği örnekler olmalı. Örneğin 5. Cadde’de silahı çekip birini vurması durumunda” dedi.

Consovoy’un buna yanıtı ise, “Başkan böyle bir suçtan ancak görevini bıraktıktan ya da azledildikten sonra yargılanabilir. Bu daimi bir dokunulmazlık değil” diye yanıtladı. Bunun üzerine yargıç, “Görevde olduğu dönemden bahsediyorum. Hiçbir şey yapılamaz mı? Bunu mu diyorsunuz” diye sorusunu tekrarladı, Consovoy da “Evet, doğru” dedi.