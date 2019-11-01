Trump’ın azil soruşturması ABD’lileri ikiye böldü!

ABD Başkanı Trump’ın azil soruşturmasıyla ilgili süreç hızla ilerlerken Trump'ın performansına ilişkin kanıda değişiklik görünmüyor. Amerikaninsesi’de yer alan habere göre ankete katılanların yüzde 47'si azil sürecini desteklerken yüzde 38'i onaylamıyor. Siyasi iklimdeki kutuplaşma havası seçmenlerde de kendini gösteriyor. Ancak Demokrat Parti aday adayı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın babası Joe Biden, ABD Başkan Yardımcısı olduğu sırada Ukrayna'daki enerji şirketinde çalışmasını her iki partiyi destekleyenler de yanlış buluyor.

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EKİM BAŞINDAKİ ANKETLE AYNI

ABC ve Washington Post anketine katılan Amerikalılar'ın yüzde 49'u azil sürecini desteklerken, yüzde 47 onaylamıyor. Üstelik bir birine yakın bu iki oran Ekim başında yapılan bir başka anketle bire bir aynı. Washington Post gazetesi 1998 yılında Cumhuriyetçiler tarafından dönemin başkanı Bill Clinton'ın Senato'dan geçmeyen azil oylamasına anketlerde verilen desteğin yüzde 41'i geçmediği hatırlatmasını da yapıyor. Oysa Trump'ın azil sürecine kamuoyu desteği bazı anketlere göre yüzde 50 oranını aşabiliyor.

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“HAKKIYLA YERİNE GETİRMİYOR”

ABC ve Washington Post anketine katılanlara göre Amerika kamuoyunun yüzde 55'i azil sürecinden bağımsız olarak Trump'ın Ukrayna konusunda hatalı davrandığını düşünüyor. Amerika Başkanı azil soruşturmasında yeni bir sürece girerken kamuoyu destek oranı hala düşük ancak eskiye göre pek farklı değil. Her 10 Amerikalı'dan 4'ü, yani yüzde 38'i başkanı desteklediğini söylerken, ankete katılanların yüzde 58'i Trump'ın başkanlık görevini hakkıyla yerine getirmediğini düşünüyor.