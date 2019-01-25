Trump’ın başkan ilan ettiği Guaido’dan Maduro’ya mesaj: Tek şartla affederim

ABD Başkanı Donald Trump’ın Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu ‘gayrimeşru’, Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido’yu ise ‘Geçici Devlet Başkanı’ ilan ettiği Venezuela’da tansiyon yüksek.

Ulusal Meclis Başkanı seçileli daha 3 hafta olmuşken destekçilerinin karşısında ‘Geçici Devlet Başkanı’ olarak yemin eden 35 yaşındaki Guaido, Maduro’nun iktidardan kendiliğinden çekilmesi ve Venezuela’da demokrasinin yeniden tesisine yardımcı olması halinde ona, ekibine ve askeri yetkililere af çıkarmaktan söz etti.

Dün ABD’nin İspanyolca yayın yapan Univision kanalına konuşan Guaido, “Geçiş dönemlerinde böyle gelişmeler olur” diyerek Ulusal Meclis’in tanımadığı ve geçersiz ilan ettiği yetkililer için af yasa tasarısını değerlendirebileceğini söyledi.

Krizin sona ermesi için ordu dahil tüm kesimlere ulaşmaya çalıştığını belirten Guaido, “Mümkün olduğu kadar çabuk özgür seçimler düzenlenmesini sağlamak gibi bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Oysa bir diktatörlükte yaşıyoruz” dedi.

Maduro’yu affetme olasılığına işaret eden Guaido, ‘Şili’de benzer bir hamlenin demokrasiye geçiş sürecinde önemli rol oynadığını’ söyledi.

ORDUDAN MADURO’YA DESTEK

Maduro ayakta kalması için elzem olan ordunun desteğini de kaybetmiş değil.

Dün üst düzey komutanlarla birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, Guaido’nun ülkeyi bölmesine ordunun izin vermeyeceğini söyledi.

Maduro’ya karşı darbe girişiminde bulunmakla suçladığı Guaido’nun bu girişiminin ardında dış güçlerin olduğunu belirten General Lopez, “Guaido’nun, meşru Devlet Başkanı Maduro’ya karşı açıkladığı deklarasyon, demokrasimize karşı bir harekettir. Anayasanın da ihlalidir” dedi.

Ülkede hafta başından bu yana yaşanan olaylarda 26 kişinin öldüğü, 268 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.