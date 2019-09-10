John Bolton’ın görevden alınmasının perde arkası!

Ortadoğu ve Türkiye ile ABD’nin yaşadığı sorunlarda devreye giren, birçok kez ülkemize gelerek ya da telefon diplomasisi ile temaslarda bulunan John Bolton’ın görevden alınması sonrası özellikle ABD medyasında çeşitli haberler çıkmaya başladı.

CNN’in verdiği bilgiye göre, Bolton ve Dışişleri Bakanı Pompeo arasında sıklıkla yaşanan sürtüşmeler Trump’ın sabrını taşırdı. Haberde, Bolton ve Pompeo’nun İran konusunda aynı görüşlere sahip olduklarını ancak Kuzey Kore ve Afganistan konularında ikili arasında bir ayrım yaşandığı belirtildi.

Yaşanan görüş ayrılıkları sonrasında Trump’ın Bolton’u görevden alma kararı aldığı ifade edildi.