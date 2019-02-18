Trump’ın IŞİD açıklaması Avrupa’yı karıştırdı

Başkent Brüksel’de basına açıklamalarda bulunan Michel, “Suriye’deki yabancı terörist savaşçılar bölgede tutulmalı ve mümkünse orada yargılanmalı.” diye konuştu.

Yabancı terörist savaşçılara ilişkin uluslararası bir tutumun benimsenmesi gerektiğine işaret eden Michel, bu kişiler için özel bir mahkeme de kurulmasının bir seçenek olduğunu dile getirdi.

Michel, konuya ilişkin dün akşam İngiltere Başbakanı Theresa May ile telefonda görüşmüş, Avrupa’nın bu soruna ortak bir tutum benimsemesi gerektiği konusunu gündeme getirmişti.

Suriye ve Irak’ta, Belçika kökenli yaklaşık 500 IŞİD’li terörist olduğu düşünülüyor.

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FRANSIZLAR DURUMU İNCELEYECEK

Belloubet, France 2 televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’den çekilme kararıyla bölgede yeni bir jeopolitik durumun oluştuğunu belirterek, buna karşın ülkesinin tavrında bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

Suriye’deki Fransız IŞİD’li teröristlerin durumlarını tek tek inceleyeceklerini ifade eden Belloubet, ülkeye gelenlerin de yargılanacağını söyledi.

Suriye ve Irak’ta, Fransa kökenli yaklaşık 150 IŞİD’li terörist olduğu ve bunların 50’sinin terör örgütü YPG tarafından tutulduğu belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump dün Twitter hesabından paylaştığı mesajda Avrupa ülkelerine, Suriye’de yakalanan Avrupa kökenli terör örgütü IŞİD militanlarını teslim alarak yargılamaları çağrısında bulunmuş aksi halde teröristleri serbest bırakmak zorunda kalacağını kaydetmişti.

Trump, “İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Avrupalı müttefiklerden Suriye’de yakaladığımız 800 IŞİD militanını teslim alarak yargılamasını istiyoruz. IŞİD çökmek üzere. Hoş olmayan diğer alternatif ise onları serbest bırakmak zorunda kalmak.” ifadelerini kullanmıştı. AA