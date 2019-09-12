Trump’ın katliamın yıl dönümünde paylaştığı karede kan donduran detay!

ABD’de 11 Eylül 2001’de ikiz kulelere gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarının üzerinden tam 18 yıl geçti.

Saldırının yıl dönümünde Beyaz Saray ve Pentagon’da anma törenleri düzenlendi. Etkinliğe ABD Başkanı Trump ile birlikte eşi First Lady Melania Trump da katıldı.

Ancak törenin ardından Trump ve Melania’nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı karıştırdı. İkilinin arkaları dönük şekilde üzerinde ‘Asla unutmayacağız’ yazan fotoğraflarının eleştirilme sebebi ise Melania Trump’ın ceketinin alt kısmında yer alan bir motif.

Kullanıcılar bu motifin 11 Eylül saldırıları sırasında kulelere çarpan uçakları andırdığını söyleyerek Melania’ya tepki gösterdi.

Bir Twitter kullanıcısı First Lady’nin bilinçli olarak böyle bir kıyafet seçtiğini vurgularken, bir diğeri ise “Bu sadece ceketin motifi mi yoksa Melania bizi trollüyor mu?” diye yazdı.