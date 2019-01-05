Trump’ın şakası yok: Bu bir oyun değil, aylarca kapalı kalabilir

ABD’de 800 bin federal çalışanı etkileyen ve 14 gündür kapalı olan hükümet krizinin çözülmesi için Başkan Donald Trump’ın Demokratlarla yaptığı görüşmeler sonuçsuz kaldı. Trump görüşmelerin ardından, "Hükümet aylar ya da yıllarca kapalı kalabilir ama sorun kısa sürede de çözülebilir" mesajını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da hükümetin kapanması krizini görüşmek üzere Kongre liderleriyle yeniden bir araya geldi. Görüşme öncesinde Trump Kongre üyelerine gönderdiği mektupta Meksika sınırına duvar projesini “Duvar işe yarıyor. Zengin ve güçlü insanlar bu yüzden evlerinin etrafına duvar ördürüyor” sözleriyle savunmuştu.

Meksika sınırına duvar projesine bütçe desteğinde geri adım atmayan Trump, Senato Demokrat Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yle görüştükten sonra düzenlediği kapsamlı basın toplantısında bir kez daha sınıra duvar projesini savundu, sınıra çelik ya da betondan duvar örülmesi gerektiğini söyledi.

‘BU BİR OYUN DEĞİL’

ABD Başkanı Trump “Burada bir oyundan değil ülkenin ulusal güvenliğinden söz ediyoruz” dedi. Bütçeden Meksika sınırına duvar projesi için 5,6 milyar dolarlık fon talebinde ısrarcı olan Trump, bu rakamdan geri adım atılamayacağının mesajını verdi. Trump “Bunun benden önce görevde olan başkanlar tarafından yapılmış olması gerekiyordu. Bazıları bana bunu söyledi” diye konuştu.

Trump'la Beyaz Saray'da bir araya gelen isimlerden Demokrat Chuck Schumer, Trump'ın hükümeti aylar hatta yıllarca kapalı tutabileceğini söylediğini belirtmiş, Trump'ın hükümetin açılmasına direndiğini söylemişti.

‘SANMIYORUM AMA HAZIRLIKLIYIM’

Basın toplantısında Başkan Trump bu ifadeyi kullandığını doğruladı, “Öyle olacağını sanmam ama ben hazırlıklıyım” dedi. Başkan Donald Trump, görüşmelerin bazen hızlı şekilde ilerleyebildiğini, sorunun herkesin beklediğinden daha kısa sürede çözülebileceğini de dile getirdi.

Sınır güvenliği konusu çözülene kadar hükümetin kapalı kalacağını söyleyen Trump, hafta sonu sınır güvenliği konusunu görüşmek üzere bir grubu görevlendirdiğini açıkladı.

Başkan Trump'la görüşen Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise duruşundan geri adım atmayarak, sınır güvenliği konusunun hükümet açılmadan çözülemeyeceğini vurguladı.