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Trump’ın Suriye kararını en sert dille eleştiren senatörden U-dönüşü

ABD'de Başkan Donald Trump'ın Suriye'nin kuzeydoğusundaki Amerikan askerlerini çekme kararını en sert eleştiren senatörlerden Lindsey Graham, bu ülkede "tarihi çözümlerin" mümkün olduğunu söyledi.

07:03 -
Haberler Dünya
Trump’ın Suriye kararını en sert dille eleştiren senatörden U-dönüşü

Fox News’a konuşan Graham, “Eğer kartlarımızı iyi oynarsak, Suriye’de tarihi bazı çözümlere ulaşabiliriz” dedi. Graham, hafta sonunda Başkan Trump’la yaptığı görüşmenin iyimserliğini artırdığını söyledi. IŞİD’lilerin hapistan kaçmamalarının önemli olduğunu vurgulayan Graham, Trump’ın ülkesinin hava gücünü, askerden arındırılmış bölgede kullanmaya hazır olduğunu dile getirdi..

Graham, “Başkan, Kürtlerin bugüne kadar yaptıklarını takdir ediyor. IŞİD’in geri dönmemesini teminat altına almak istiyor. IŞİD’in yeniden ortaya çıkmaması için Suriye’nin doğusunda Kürtlerle ortaklığımızın sürmesini bekliyorum. Başkan Trump bölgeye geniş bir perspektiften bakıyor” derken ABD ve Kürtlerin, Suriye’deki petrol sahalarının modernizasyonu için birlikte girişimde bulunabileceklerini öne sürdü. (BBC Türkçe)

ABD Donald Trump IŞİD Suriye TÜRKÇE
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