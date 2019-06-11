‘Trump’ın Türkiye’ye yönelik tavrının yumuşaması zor’

Türkiye ile ABD arasındaki S-400 füze krizinde, AKP hükümeti sorunu çözmek için ağırlığı ABD Başkanı Donald Trump'a verdi.

Trump'ın ikna edilip, Rusya'dan alınan S-400 füzelerine karşı, Amerika'nın yaptırım uygulamasının önüne geçmeyi planlanan AKP hükümeti, son dönemde Beyaz Saray'a yönelik mesajlarını ve ziyaretlerini sıklaştırmıştı.

Son olarak da Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak Washington'a giderek, bizzat Trump'la görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ay sonunda Japonya'daki G-20 Zirve’si sırasında yine Trump'la bir araya gelmesi ve bu konuyu masaya yatırması bekleniyor.

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‘ÖN ALMA’ YOLUNU SEÇTİLER

Trump'ın Japonya'da yapılacak Erdoğan görüşmesinde Türkiye'ye yaptırımlar konusunda herhangi bir kolaylık tanıması olasılığına karşılık ABD Temsilciler Meclisi oy birliği ile geçen geçen karar ile “ön alma” yolunu seçti.

Temsilciler Meclisi kararının hukuki bağlayıcılığı bulunmuyor. Ancak kararın oybirliğiyle alınması kritik önemde.

Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den tüm vekillerin de karara destek vermesi, Trump'a “seçmenlerinden gelen bir mesaj” anlamını da taşıyor.

Bu kararın ardından Trump'ın Türkiye'ye yönelik tavrı yumuşatması oldukça zor hale gelmiş durumda.