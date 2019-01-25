Trump’ın yakın danışmanı gözaltına alındı

2015’te ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık kampanyasında görev alan ve halen gayriresmi olarak Trump’a danışmanlık yapan Roger Stone’un dün Florida’da gözaltına alındığı açıklandı.

Trump’ın seçim sürecinde Rusya’dan destek aldığı ve Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla başlayan soruşturma kapsamında Stone’un gözaltına alındığı açıklandı. Yalan beyanda bulunmak ve sanığı yalan beyana zorlamak dahil 7 suçtan dolayı gözaltına alınan Stone hakkındaki açıklamayı Özel Savcı Robert Mueller’in ofisi yaptı.