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Trump’ın yakın danışmanı gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını yapan Roger Stone gözaltına alındı. Florida'da yakalanan Stone'un yalan beyanda bulunmak ve yalan beyana zorlama da dahil olmak 7 farklı suçlama ile karşı karşıya. Gözaltı açıklamasını Trump hakkındaki Rusya soruşturmasını yürüten Mueller'in ofisi gerçekleştirdi.

14:36 -
Haberler Dünya
Trump’ın yakın danışmanı gözaltına alındı

2015’te ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlık kampanyasında görev alan ve halen gayriresmi olarak Trump’a danışmanlık yapan Roger Stone’un dün Florida’da gözaltına alındığı açıklandı.

Trump’ın seçim sürecinde Rusya’dan destek aldığı ve Rusya’nın seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla başlayan soruşturma kapsamında Stone’un gözaltına alındığı açıklandı. Yalan beyanda bulunmak ve sanığı yalan beyana zorlamak dahil 7 suçtan dolayı gözaltına alınan Stone hakkındaki açıklamayı Özel Savcı Robert Mueller’in ofisi yaptı.

 

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Son güncelleme: android-time 15:35 25.01.2019
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