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Trump’tan 3 günlük ziyarete hızlı giriş: Tam bir zavallı

ABD Başkanı Donald Trump 3 gün sürecek İngiltere ziyaretine başladı. Uçaktan inmeden gündem yaratan Trump, kendisini hedef alan Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan için 'zavallı' ifadelerini kullandı.

12:59 -
Haberler Dünya
Trump’tan 3 günlük ziyarete hızlı giriş: Tam bir zavallı

ABD Başkanı Donald Trump, günlerdir konuşulan İngiltere ziyaretine hızlı bir giriş yaptı. Kendisini sert ifadelerle eleştiren Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı hedef alan Trump, uçaktan inmeden önce attığı twitter mesajıyla gündeme oturdu.

Trump, söz konusu mesajda Khan için “tam bir zavallı” derken, “Bana, çok aptal ve beceriksiz New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’yu hatırlatıyor. Bana odaklanacağına Londra’daki suçlara odaklanmalı” ifadelerini kullandı.

Trump kendisini karşılayan İngiliz askerleri selamladı.

Khan’ın sözcüsü ise Trump’ın bu mesajına, “Bu gibi çocukça hakaretler ABD Başkanı’na yakışmıyor” sözleriyle yanıt verdi.

Khan, Trump’ın Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İtalyan siyasetçi Matteo Salvini, Fransa’da Marine Le Pen gibi, destek sağlamak için 20’nci yüzyıl faşistlerinin söylemlerini kullandığını vurgulamıştı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump’ı Buckingham Sarayı’nda ağırlayacak.

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Son güncelleme: android-time 13:14 03.06.2019
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