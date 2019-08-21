Trump’tan Avrupa’ya IŞİD resti!

ABD Başkanı, Kentucky gezisinden önce Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'nin şu ana kadar binlerce IŞİD mensubunu tutukladığını vurgulayan Trump, “ABD, binlerce kilometre uzaktan DEAŞ ile savaşıyor. Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkelerinin DEAŞ'a karşı daha fazla mücadele etmesi gerekiyor. Başta Fransa ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, tutuklanan DEAŞ mensuplarını geri almalı. Eğer almazlarsa ABD'nin bu kişileri geldikleri yere geri göndermekten başka çaresi kalmayacak” sözlerini kullandı.