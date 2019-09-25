Trump’tan azil iddialarına yanıt: Benim kadar kötüsünü gören olmadı

ABD Başkanı Donald Trump, azledilmesi yönünde Demokratlar tarafından resmen başlatılan süreç hakkında açıklama yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Trump, “Ülkemizin tarihinde benim kadar kötü muamele gören bir başkan olmadı. Demokratlar nefret ve korkudan donakalmışlar. Hiçbir şeyi beceremiyorlar. Başka bir başkanın bunu yaşamasına izin verilmemeli. Cadı avı!” ifadelerini kullandı.

Demokrat Parti üyesi ve ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dün Donald Trump’ın azledilme sürecinin başlatılması için ilk resmi girişimi yaptıklarını açıklamıştı.