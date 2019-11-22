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Trump’tan azil soruşturması açıklaması! ‘Senato’da yargılanmak istiyorum

Hakkında başlatılan azil soruşturmasıyla ilgili zor zamanlar geçiren ABD Başkanı Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Temsilciler Meclisi’nin azledilmesi yönünde oy kullanması halinde Senato’da yargılanmak istediğini söyledi.

19:49 -
Haberler Dünya
Trump’tan azil soruşturması açıklaması! ‘Senato’da yargılanmak istiyorum

ABD Başkan Donald Trump, devam eden azil soruşturmasıyla ilgili telefonla katıldığı Fox News yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Trump “Senato'da yargılama istiyorum. Ama İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff ve Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden de ifade versin” dedi. Senato yargılama sürecinde tanık olarak azil soruşturmasına dayanak oluşturan ancak ABD kamuoyuna kimliği açıklanmayan ihbarcının da ifade vermesi gerektiğini savundu.

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Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin başlattığı azil sürecinin bir diğer ayağı Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato. ABD Anayasası uyarınca Temsilciler Meclisi bir anlamda savcı, Senato da jüri görevi üstleniyor.

“ZIRDELİ” İFADESİNİ KULLANDI

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Perşembe günü Kongre'deki oturumun ardından ellerindeki delilin Trump'ın başkanlık makamını siyasi kazanım elde etmek için kullandığını gösterdiğini savunmuştu. Amerikaninsesi’nde yer alan habere göre Trump, katıldığı yayında Pelosi için “zırdeli” ifadesini kullandı.

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