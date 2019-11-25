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Trump’tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

ABD Başkanı Donald Trump, IŞİD elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan "Conan" adlı köpeği Beyaz Saray'da ağırlayarak plaket ve madalya verdi. Trump, daha önce Conan'a madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan paylaşımda bulunmuş, bu fotoğraf sosyal medyada mizah konusu olmuştu.

21:36 -
Haberler Dünya
Trump’tan Bağdadi operasyonunda görevli köpeğe plaket ve madalya

Trump, eşi Melania Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Bağdadi operasyonunda kullanılan Conan ile Beyaz Saray’ın bahçesinde kameraların karşısına çıktı. Conan’a operasyondaki katkılarından dolayı bir plaket ve madalya verdiklerini belirten Trump, “Conan şu anda dünyanın en ünlü köpeği. O, Bağdadi operasyonu esnasında neler olduğunu biliyordu” dedi.

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Trump, “kahraman” olarak söz ettiği Conan’ın operasyonda aldığı yaraların iyileştiğini ve “işinin başına döndüğünü” vurguladı. Trump ayrıca, Bağdadi operasyonuna katılan özel kuvvet askerleri ile de Beyaz Saray’da bir araya geldiklerini belirtti.

ABD’NİN BAĞDADİ OPERASYONU

IŞİD elebaşı Bağdadi, ABD Özel Kuvvetleri’nin 8 helikopterle İdlib’in kuzeyinde düzenlediği operasyonda ölü ele geçirilmişti. Trump, 27 Ekim’de yaptığı basın toplantısında, Bağdadi’nin, bulunduğu evin altındaki ucu kapalı tünellerden birine girdikten sonra üzerindeki intihar yeleğini patlatarak yanındaki 3 çocukla öldüğünü açıklamıştı.

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Trump, daha önce Conan’a madalya taktığını gösteren ve fotomontaj olduğu anlaşılan paylaşımda bulunmuş, bu fotoğraf sosyal medyada mizah konusu olmuştu.

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