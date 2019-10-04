Trump’tan Biden savunması: Yolsuzluğu soruşturmak benim görevim

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ile ağustos ayında yaptığı telefon görüşmesinde, Joe Biden’ın ve oğlunun soruşturulmasını istediği iddiaları üzerine hakkında açılan azil soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tartışmanın ilk günlerinden bu yana Zelenskiy ile yaptığı görüşmede, “yanlış bir şey yoktu” savunmasını yapan Trump, “ABD Başkanı olarak, yolsuzluğu soruşturmak ve soruşturtmak hakkına ve hatta belki de görevine sahibim. Buna diğer ülkelerden bize bu konuda bize yardım etmelerini istemek ya da bunu önermek de dahil. Bu istek, başkanlık seçimleri kampanyası ile ilgili değil, bu büyük çaptaki bir yolsuzlukla ilgili” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Trump, ABD basınını da ‘yolsuz’ olmakla eleştirerek, “Yalan haber basınıyla ve onların ortağı Demokrat Parti ile mücadele ediyoruz” mesajını paylaştı.

‘ÇİN LİDERİYLE DE BİDEN’I KONUŞTU’

Öte yandan Amerikan yayın kuruluşu CNN, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın 18 Haziran’da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı bir telefon görüşmesinde de Demokrat Parti’nin başkan aday adayları Biden ve Elizabeth Warren hakkında konuştuğunu ileri sürdü.

Trump’ın, bu konuşma esnasında Biden ve Warren’ın siyasi görüşleri hakkında konuştuğunu belirten kaynaklar, bu görüşmenin kayıtlarının saklı tutulduğunu kaydetti. Ayrıca, Trump’ın bu görüşmede Şi’ye Çin ile ABD arasında ticari anlaşmalar sürerken Hong Kong’daki protestolar konusunda sessiz kalacağını söylediği belirtildi.

ABD’deki Ukrayna krizine ilişkin bir diğer iddia da Wall Street Journal gazetesinden geldi. Gazete, Trump’ın, kişisel avukatı Rudy Giuliani ve diğer kişilerden gelen şikayetler üzerine ABD’nin Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch’in görevden alınması talimatı verdiğini iddia etti.