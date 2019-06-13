Trump’tan bir gaf daha: Charles’ı Balinalar Prensi yaptı

Her açıklaması ve her hareketi dünya basınının gündemine bomba gibi düşen ABD Başkanı Donald Trump bugün attığı bir tweet ile yine tartışma yarattı. Geçen haftaki temaslarını aktaran Trump, “Her gün yabancı hükümetlerle buluşmaya ve konuşmaya gayret gösteriyorum. Yakın zamanda Birleşik Krallık Kraliçesi, Balina Prensi ve Birleşik Krallık ve İrlanda’nın başbakanlarıyla Fransa e Polonya’nın cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldim” dedi.

Trump’ın Balina Prensi olarak yaptığı gafta aslında Galler Prensi Charles’ı anlatmak istediği tahmin ediliyor. Zira İngilizcede Galler olan “Wales” ile balinalar anlamına gelen “Whales” kelimeleri birbirine çok benziyor. Trump bu mesajı attıktan çok kısa bir süre sonra mesajını sildi ve düzenleyerek tekrar attı.