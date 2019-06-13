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Trump’tan bir gaf daha: Charles’ı Balinalar Prensi yaptı

Geçtiğimiz hafta İngiltere'de temaslarda bulunan ve resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump büyük bir gaf yaptı. ABD Başkanı, geçen hafta bir araya geldiği Galler Prensi Charles hakkında, "Balinalar Prensi" dedi. İngilizce'de Wales olan Galler yerine balina anlamına gelen Whales yazan Trump kısa süre sonra mesajı sildi.

Sozcu.com.tr
17:37 -
Haberler Dünya
Trump’tan bir gaf daha: Charles’ı Balinalar Prensi yaptı

Her açıklaması ve her hareketi dünya basınının gündemine bomba gibi düşen ABD Başkanı Donald Trump bugün attığı bir tweet ile yine tartışma yarattı. Geçen haftaki temaslarını aktaran Trump, “Her gün yabancı hükümetlerle buluşmaya ve konuşmaya gayret gösteriyorum. Yakın zamanda Birleşik Krallık Kraliçesi, Balina Prensi ve Birleşik Krallık ve İrlanda’nın başbakanlarıyla Fransa e Polonya’nın cumhurbaşkanlarıyla bir araya geldim” dedi.

Trump, Birleşik Krallık’ın Kraliçesi Elizabeth ve Galler Prensi Charles (sağdaki) ile bir araya gelmişti.

Trump’ın Balina Prensi olarak yaptığı gafta aslında Galler Prensi Charles’ı anlatmak istediği tahmin ediliyor. Zira İngilizcede Galler olan “Wales” ile balinalar anlamına gelen “Whales” kelimeleri birbirine çok benziyor. Trump bu mesajı attıktan çok kısa bir süre sonra mesajını sildi ve düzenleyerek tekrar attı.

Son güncelleme: android-time 17:39 13.06.2019
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