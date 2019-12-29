Trump’tan bomba itiraf: Çocuklarım için bırakırım

Ivanka Trump, babasının Amerikan başkanı olarak ikinci kez seçilmesi durumunda Beyaz Saray'da görev alıp almayacağı konusunun kesin olmadığını, gerekirse görevi bırakabileceğini açıkladı. Ülkenin çok izlenen televizyon kanalı CBS’e konuşan İvanka, kararının çocuklarının durumuna bağlı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın bir diğer danışmanı olarak görev alan Jared Kushner ile evli olan Ivanka'nın Arabella (8), Joseph (6) ve Theodore (3) isimli üç çocuğu var. Eşi ve çocuklarıyla birlikte babasına danışmanlık yapmak için 2017'de New York'tan Washington'a taşınan Ivanka, artık politikanın kendisini daha az ilgilendirdiğini belirterek, “Çocuklarımın mutluluğu her şeyden önde gelir, onlar her zaman benim önceliğim olacak'' dedi.

Ivanka, son günlerde ABD kamuoyunun gündeminde düşmeyen “azil süreci” ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Babasının Ukrayna soruşturması ile ilgili soruyu ‘’Amerika’nın yüzde 50’sinden fazlası başkanın soruşturulmaması gerektiğini düşünüyor'' diye cevaplayarak geçiştirdi.