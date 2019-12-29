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Trump’tan bomba itiraf: Çocuklarım için bırakırım

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını da üstlenen kızı Ivanka Trump 2020'de yapılacak seçimlerle ilgili konuştu. Ivanka Trump, babasının ikinci kez başkan seçilmesi durumunda görev alıp almayacağına dair soruları yanıtladı.

Tayfun HOPALI / ABD
07:30 -
Haberler Dünya
Trump’tan bomba itiraf: Çocuklarım için bırakırım

Ivanka Trump, babasının Amerikan başkanı olarak ikinci kez seçilmesi durumunda Beyaz Saray'da görev alıp almayacağı konusunun kesin olmadığını, gerekirse görevi bırakabileceğini açıkladı. Ülkenin çok izlenen televizyon kanalı CBS’e konuşan İvanka, kararının çocuklarının durumuna bağlı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump’ın bir diğer danışmanı olarak görev alan Jared Kushner ile evli olan Ivanka'nın Arabella (8), Joseph (6) ve Theodore (3) isimli üç çocuğu var. Eşi ve çocuklarıyla birlikte babasına danışmanlık yapmak için 2017'de New York'tan Washington'a taşınan Ivanka, artık politikanın kendisini daha az ilgilendirdiğini belirterek, “Çocuklarımın mutluluğu her şeyden önde gelir, onlar her zaman benim önceliğim olacak'' dedi.

Ivanka Trump, babasının tekrar başkan seçilmesi durumunda yeniden görev üstlenmesinin belli olmadığını duyurdu.

Ivanka, son günlerde ABD kamuoyunun gündeminde düşmeyen “azil süreci” ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Babasının Ukrayna soruşturması ile ilgili soruyu ‘’Amerika’nın yüzde 50’sinden fazlası başkanın soruşturulmaması gerektiğini düşünüyor'' diye cevaplayarak geçiştirdi.

Trump’ın kızı Ivanka’yı ve damadı Jared Kushner’ı danışmanı olarak görevlendirmesi ABD kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

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Son güncelleme: 07:31 29.12.2019
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