Trump’tan Brexit çıkışı: İstediğini alamazsan yürüyüp gidersin!

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ziyareti öncesi İngiliz basınına açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Dün Sun gazetesine konuşan Trump, bu kez de Times gazetesine röportaj verdi.

Başbakan Theresa May’i istifaya kadar götüren Brexit çıkmazıyla ilgili görüşlerini paylaşan Trump, anlaşmasız ayrılık seçeneğine dikkat çekti. Trump, “İstediğin anlaşmayı alamazsan, adil bir anlaşma yapamazsan, o zaman yürüyüp gidersin” ifadelerini kullandı.

Brexit sürecini de eleştiren Trump, İngiltere’nin tüm kozları AB’ye verdiğini savunurken, Brexit Partisi lideri Nigel Farage’ın müzakere sürecinde yer alması gerektiğini söyledi.

Trump dün de Sun gazetesine verdiği röportajda eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti’ye mükemmel bir lider olacağını düşündüğünü belirtmiş, “Boris'i severim. Seçilir mi bilmiyorum ama o çok iyi ve çok yetenekli bir adam. Bana ve ülkemize karşı her zaman pozitif bir yaklaşım gösterdi. Bence Boris iyi bir iş çıkarabilir. Mükemmel bir seçim olabilir” diye konuşmuştu.