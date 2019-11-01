Trump’tan eşi Melania’ya iğneleyici mesaj: Beni vursalar ağlamaz bile!

ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump’la ilgili ilginç açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan olarak göreve başladıktan sonra adı yetişkin içerikli film yıldızlarıyla skandallara karışan Trump ile Melania’nın arasının açıldığı sık sık gündeme gelmişti.

Kameralar karşısında zaman zaman bu soğukluk dikkat çekerken, Trump’ın eşine iğneleyici mesajları da sürüyor.

Politico’nun aktardığı habere göre Cumhuriyetçi Parti için düzenlenen bir organizasyonda konuşan Trump, geçtiğimiz yıllarda Temsilciler Meclisi üyesi Steve Scalise’in vurulmasından bahsetti.

Scalise’nin eşiyle hastanede karşılaştığını söyleyen Trump, “Hastanede tanıştığımız gün eşi için gözleri yerinden fırlayacakmış gibi ağlıyordu. Birçok eşin böyle bir tepki vereceğini sanmıyorum. Benimkinin vermeyeceğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

2005 yılında evlenen Donald Trump ve Melania Trump’ın 13 yaşında Barron adından ortak bir çocukları bulunuyor.