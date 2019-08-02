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Trump’tan flaş açıklama: Karantinayı düşünüyorum

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya blokaj veya karantinayı düşünebileceğini belirtti ancak bu konuda ayrıntı  vermedi.

Sozcu.com.tr
07:50 -
Haberler Dünya
Trump’tan flaş açıklama: Karantinayı düşünüyorum

Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, uzun bir aradan sonra ilk kez Venezuela hakkında açıklama yaptı.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; Trump, “Venezuela’ya blokaj veya karantinayı düşünür müsünüz?” sorusuna, “Evet düşünürüm” yanıtını verdi.

Trump, konuyla ilgili diğer sorulara yanıt vermedi.

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.

ABD, tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela’yı birçok kez askeri müdahaleyle tehdit etmişti.

Son güncelleme: android-time 07:51 02.08.2019
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