Trump’tan harita skandalı: Yaptığı resmen suç!

Dün Beyaz Saray’da açıklama yapan Trump, Dorian Kasırgası’ndaki güncel duruma dair bilgi verdi. Açıklamasını sosyal medyadan da paylaşan ABD Başkanı Trump, “Florida’da şanslıydık, oldukça şanslı. Asıl tablomuza göre kasırga Florida’yı direkt olarak vuracaktı” dedi.

“Kasırga diğer bir çok eyaleti de etkileyecekti. Fakat bu ilk tabloydu. Sadece Florida’yı değil, Georgia’yı da vuracak olduğunu görüyoruz. Körfeze doğru ilerleyecekti, bu ilk aşamada böyle öngörülmüştü” diyen Trump, kasırganın yön değiştirerek kıyı boyunca kuzeye doğru bir yol izlediğini ifade etti.

Ancak Trump’ın kullandığı güncel olmayan haritada, mevcut durumda güzergahını kuzeye kaydıran kasırganın etkileme riski altında bulunmayan Alabama eyaleti de yer alınca, olay sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise, ABD federal kanunlarına göre hava durumu konusunda yanlış bilgilendirme yapmak ve bunu bir yetkili olarak açıklamanın suç olduğunu, Trump’ın da tam olarak bunu işlemiş olduğunu dile getirdi.