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Trump’tan katliamla ilgili ilk açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Twitter hesaplarından Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen katliamı kınadı.

20:01 -
Haberler Dünya
Trump’tan katliamla ilgili ilk açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, mesajında olayı ‘korkunç katliam’ olarak tarif ederek, 49 masum insanın öldürüldüğünü, çok sayıda insanın da yaralandığını belirtti. Trump, ABD’nin yapabileceği herşey ile Yeni Zelanda’nın yanında olduğunu vurguladı.

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POMPEO'NUN MESAJI ELEŞTİRİLDİ

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise mesajında “Yeni Zelanda’da Christchurch’teki kurbanların yaslı ailelerine başbağlığı dilerim. Kimse kendi ibadethanesinde böyle bir şiddetten endişe duymamalıdır. Amerikalılar, Yeni Zelanda’daki dostlarımızla bu trajedinin yasını tutmaktadır.” ifadelerini kullandı.

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Pompeo’nun, Twitter mesajında ‘Cami’, ‘Müslümanlar’, ‘Katliam’, ‘Terörizm' ifadelerine yer vermeyerek; hayatını kaybedenleri “Christchurch’teki kurbanlar” diye anması sosyal medyada eleştirildi.  DHA

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