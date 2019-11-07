Trump’tan Netanyahu resti: Madem çok önemli o ödesin!

Amerikan Axios haber sitesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, 6 ay önce Filistin’e yapılması gereken 12 milyon dolarlık yardımın kesilmediğini ancak yardımların Filistin yönetimine de aktarılmadığını tespit ettiğini yazdı.

Dışişlerinin bu durumu, İsrail’in Washington Büyükelçisi Ron Dermer ve diğer İsrailli yetkililerin, bu yardımların İsrail ile yakın çalışan Batı Şeria’daki Filistin güvenlik güçlerine sağlanmasını talep etmesi ile fark ettiği kaydedildi.

AA’nın aktardığı habere göre bu yardımların verilmesinin Netanyahu için önemli olduğunu belirten İsrailli yetkililere ise Dışişleri Bakanlığı’nın, bunun kararının Trump’ın elinde olduğunu aktardığı ortaya çıktı.

Axios’un, ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray üst düzey yetkililerinin, Trump’a söz konusu 12 milyon doların Netanyahu için oldukça önemli olduğunu ve bu yardımların Filistin yönetimine verilmesini talep ettiği belirtildi.

Yetkililer, bu konuda ikna olmadığını aktardıkları Trump’ın, “Madem Netanyahu için çok önemli bu yardımlar o zaman Netanyahu ödesin” ifadesini kullandığını dile getirdi.