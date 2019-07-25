Trump’tan o tasarıya üçüncü ret

Söz konusu tasarıyı “yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan” girişim olarak nitelendiren Trump, veto kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında tasarının ABD’nin küresel rekabet yeteneğini zayıflatlatacağını savunarak, ülkesinin Ortadoğu’daki müttefikleriyle kurduğu ilişkilere zarar vereceğini ileri sürdü.

ABD’nin Yemen’deki sivil can kayıplarından derin endişe duyduğunu ve savaşın sona ermesi için çaba gösterdiğini belirten Trump, şunları ifade etti:

“(Yemen’de) çatışmaların arkasındaki ana sebeplerden bahsetmeyen bu yanlış düşünülmüş ve zaman harcatan tasarı ile çözüme ulaşamayız. Kongre’yi, Yemen’deki sorunları müzakere yoluyla çözüme kavuşturma çalışmalarımızı desteklemeye davet ediyorum.”

Geçen hafta söz konusu tasarıyı üçüncü kez geçirerek Beyaz Saray’a gönderen Temsilciler Meclisinin, Trump’ın üçüncü vetosunun ardından tekrar genel kurula giderek yeni bir oylama daha yapması gerekiyor.

Ancak Trump’ın veto hakkını geçersiz kılmak için 450 toplam oyun en az 300’üne ulaşması gereken Temsilciler Meclisinin bu sayıyı yakalaması zor görülüyor. AA