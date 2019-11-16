Trump’tan olay yaratacak tweet: Gittiği her yeri kötüleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, kişisel sosyal medya hesabından iç ve dış politikada gündem yaratmaya devam ediyor. Yaptırım kararlarından, diğer ülkelere tehditlere kadar her hamlesini neredeyse Twitter’dan yapan Trump, bu kez azil süreciyle ilgili attığı mesajlarla ortalığı karıştırdı.

Kongre’deki açık oturumda eski ABD Kiev Büyükelçisi Marie Yovanovitch konuşurken, Trump ise Twitter mesajında, “Marie Yovanovitch’in gittiği her yer kötüye gitti. Somali’de göreve başladı, ülke nasıl oldu? Ukrayna’ya gitti ve Ukrayna Devlet Başkanı benimle yaptığı telefon görüşmesinde onun hakkında olumlu konuşmadı. Büyükelçileri atamak Başkan’ın mutlak görevidir” ifadelerini kullandı.

‘TEHDİT EDİYOR’

Yovanovitch’in kendisine hizmet etmediği için görevden alındığı iddialarını da reddeden ABD Başkanı Trump, “ABD’nin dış politikası şimdi, daha önceki yönetimlerden farklı olarak daha güçlü ve kuvvetli. Bu durumun açıklaması basit. Önce Amerika” dedi.

Trump’ın bu ifadeleri ise ABD basını ve Demokratlar tarafından “Trump bir tanığı tehdit ediyor” iddialarını beraberinde getirdi.

İfadesi sırasında Trump’ın eş zamanlı mesajları sorulan Yovanovitch, “Başkan'ın ne yapmaya çalıştığı konusunda yorum yapamam ama korkutucu bir etkisinin olduğunu kesin. Bir büyükelçiyi geri çekme hakkı olduğu da tartışılmaz ama neden hakkımda karalama kampanyasına ihtiyaç duyuyor bilmiyorum” diye konuştu.